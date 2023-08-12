غارات إسرائيلية تضرب أهدافًا جديدة بسوريا

القدس المحتلة / سما /

قصفت طائرات إسرائيلية، فجر السبت، أهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، في محيط العاصمة السورية دمشق.

وبحسب مصادر سورية، فإن القصف الإسرائيلي استهدف لأول مرة بعض المواقع في محيط العاصمة، منها منطقة الصبورة، ومشروع دمر، كما تكرر القصف على ضاحية قدسيا، وهي مناطق جنوب وجنوب غرب دمشق.

وأشارت إلى أن القصف طال مخازن أسلحة وصواريخ وغيرها.

وذكرت وكالة سانا السورية، أنه سمع دوي انفجارات في دمشق، دون ذكر تفاصيل أخرى، فيما نقلت وكالات أنباء موالية للنظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت للقصف الإسرائيلي.