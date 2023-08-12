مصادر أميركية: نتنياهو سيدعى إلى البيت الأبيض الشهر المقبل

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون أميركيون كبار، الأحد، إنه سيتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب ذات المصادر كما نقلت عنهم صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الدعوة ستتم بعد مشاركة نتنياهو في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقدر المسؤولون، أنه لن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن مع نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن مثل هذه الخطوة تشير إلى انعدام أهمية الاجتماع، ما يمكن أن يلحق ضررًا بالعلاقات المتوترة بالأساس بين الجانبين.