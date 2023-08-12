معايعة تبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو

رام الله/سما/

حثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، السبت، مع مديرة مكتب اليونيسكو برام الله نهى بوازير، سبل التعاون الثنائي في مجال حماية مواقع التراث الثقافي.

وأكدت معايعة أهمية الاستمرار بالعلاقة الثنائية المشتركة لحماية مواقع التراث الثقافي المسجلة على قائمة التراث العالمي في فلسطين، خاصة التي تعاني من تدهور حالتها الحفاظية خصوصا موقع الأنثيدون/ ميناء غزة القديم (البلاخية)، وضرورة تنفيذ أنشطة ومشاريع للحفاظ على الموقع وتطويره وحمايته.

وشددت على أهمية الحفاظ على موقع تل السلطان وتطويره، ومشروع دعم السياحة الزراعية في موقع التراث العالمي "فلسطين أرض العنب والزيتون المشهد الثقافي للمدرجات جنوب القدس.



وشكرت معايعة منظمة اليونسكو على جهودها في الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وتطويره ودعمه محليا ودوليا.

من جانبها، ثمنت بوازير تعاون وزارة السياحة والآثار والجهود التي تبذل للحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني، مؤكدة ضرورة استمرار التعاون لتنفيذ عدة مشاريع وأنشطة مستقبلية متعلقة بالحفاظ والإدارة وبناء القدرات.