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حماس تدعو لتصعيد المقاومة ومواجهة مخططات الاحتلال في القدس

السبت 12 أغسطس 2023 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لتصعيد المقاومة ومواجهة مخططات الاحتلال في القدس



غزة/سما/

دعا عضو قيادة حركة حماس في الخارج عبد الجبار سعيد، أهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى الرباط في المسجد الأقصى المبارك، وشد الرحال إليه، والاستجابة لحملة الفجر العظيم للتأكيد على حماية هويته العربية والإسلامية، مطالبا بتصعيد المقاومة ومواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته التهويدية في القدس والأقصى.

وقال سعيد اليوم السبت: "إن ما ترتكبه قطعان المستوطنين في الأقصى، من اقتحامات متواصلة، وأداء لطقوسهم التلمودية العلنية والجماعية، بما فيها "صلاة الكهنة" داخل المسجد، يأتي استكمالا لمخطط الحرب الدينية التي أعلنتها حكومة اليمين الفاشي".

ولفت إلى معاناة أهلنا في بلدة سلوان إثر افتتاح "الجسر المعلق" التهويدي في حي وادي الربابة، وما تشهده من أزمات مرورية، وضوضاء يومية في شوارعها، جراء زيارة مئات المستوطنين يوميًا للسير على الجسر".

وأشار سعيد إلى أن الاحتلال يواصل منعه إعمار المسجد الأقصى، مدينا إطلاق بلدية الاحتلال في القدس مهرجان الفن الدولي الأضخم داخل بركة السلطان الأثرية جنوب غربي سور القدس المحتلة.

#حماس

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