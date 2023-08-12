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جيش الاحتلال يرسل مبعوثا إلى أمريكا للتباحث في تمديد فترة عمل قوات الـ"يونيفيل" في لبنان

السبت 12 أغسطس 2023 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يرسل مبعوثا إلى أمريكا للتباحث في تمديد فترة عمل قوات الـ"يونيفيل" في لبنان



القدس المحتلة/سما/

يتوجه رئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، الأسبوع المقبل، إلى واشنطن، لبحث تجديد مهمة عمل قوات "اليونيفل" جنوبي لبنان، مع وزارة الدفاع الأمريكية.


وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "التقديرات تشير إلى أن يقوم العميد ديفرين بالتعبير عن استيائه من وقوف قوات الـ"يونيفيل" جانبًا في كل ما يتعلق بما أسماه بانتهاك السيادة الإسرائيلية من خلال نصب الخيام وغيرها من الأعمال".



وأوضح الموقع، أن "المنظومة الأمنية ترى أهمية كبيرة في تجديد التفويض واستمرار نشاط قوات الـ"يونيفيل" كوسيط وعامل توازن في جنوب لبنان".


وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وتقدمت إسرائيل، بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن، مطالبة بإلزام بيروت بتحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة مزارع شبعا المحتلة.


في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.

#اليونيفل

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