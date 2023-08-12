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وفد برلماني إيراني يلتقي نصر الله والفصائل الفلسطينية في لبنان

السبت 12 أغسطس 2023 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد برلماني إيراني يلتقي نصر الله والفصائل الفلسطينية في لبنان



بيروت/سما/

بحث وفد من لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، مع الفصائل الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، القضية الفلسطينية.


وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا"، بأن "الوفد الإيراني، برئاسة مسؤول اللجنة وحيد جلال زاده، وعدد من النواب"، مشيرة إلى أن "السفير الايراني في بيروت مجتبى أماني، حضر اللقاء، واستعرض الجانبان آخر المستجدات على الأرض الفلسطينية".



وكان الوفد التقى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في وقت سابق اليوم، إذ تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة في لبنان وفلسطين والمنطقة.


یذکر أن الوفد الإيراني يقوم حاليا بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف تعزيز للعلاقات وتجسيدا للتعاون المشترك بين البلدين، والتقى الوفد خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية.

#ايران #نصر الله #لبنان

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