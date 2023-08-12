ثوري فتح: اجتماع الأسبوع المقبل لبحث توسيع المقاومة الشّعبية

رام الله/سما/

قال عضو المجلس الثّوريّ لحركة فتح تيسير نصر الله، إن الأطر الفتحاويّة تعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث توسيع المقاومة الشّعبيّة، ووضع برنامج عمل لمواجهة اعتداءات المستوطنين، خاصة في ظل قيام حكومة نتنياهو بتسليح المستوطنين.

وأضاف نصر الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السّبت، أن جيش الاحتلال يؤمّن الحماية لعصابات المستوطنين في اعتداءاتهم على أبناء شعبنا، مطالبا المواطنين بالاستعداد والانخراط ببرامج المقاومة الشّعبيّة لعدم السّماح للمستوطنين باقتحام القرى من خلال الخطط العمليّة التي يتمّ التّحضير لها.