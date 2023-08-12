السعودية تعين أول سفير لها لدى فلسطين

رام الله/سما/

تسلم مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين، غير مقيم، على أن يصار إلى تسليم اوراق الاعتماد الاصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال استقبال الخالدي، السفير نايف السديري، اليوم السبت، بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن.

وقال الخالدي عقب اللقاء، نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب نيابة عن الرئيس محمود عباس، عن شكر دولة فلسطين وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، واسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، مثمنا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان على هذه الخطوة الهامة، على طريق تعزيز العلاقات الاخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين