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71 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

السبت 12 أغسطس 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

 

تنقل 71 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 67 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة.

وذكرت العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ 40142 شخصا، وعدد المسافرين القادمين 31150 شخصا، مشيرة إلى أن حركة المسافرين كانت متوسطة .

ولفت، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على 67 مطلوباً للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لجميع المواطنين، حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

#مسافر #معبر الكرامة

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