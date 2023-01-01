"التربية" تبحث مع "الأونروا" آليات تطوير تكنولوجيا التعليم

رام الله / سما /

التقى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، صباح اليوم السبت، مديرة دائرة التعليم الجديدة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جوليا ديكم.

وبحث اللقاء، خطط الوكالة لتطوير تكنولوجيا التعليم وانعكاسها على الأنظمة الإدارية والأساليب التعليمية، ومتابعة تقييم الأداء للطلبة.

وأكّد عورتاني، أهمية هذه الشراكة البناءة بين "التربية" والوكالة، لافتًا إلى أهمية موائمة خطط الوزارة القادمة للطلبة في مدارس الأونروا، مشيداً بالتعليم النوعي الذي تقدمه "الوكالة" للطلبة في مدارسها.

من جهتها، أشادت ديكم، بالجهود المبذولة من وزارة التربية وسعيها في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية، مؤكدةً أهمية اشتمال خطط وزارة التربية للطلبة في مدارس الأونروا.