الاقتصاد بغزة احتياجات الطلبة للعام الجديد متوفرة وبأسعار منافسة

غزة / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم السبت، إنّ احتياجات ومستلزمات الطلبة من القرطاسية والحقائب والزي المدرسي، خاصة المريول متوفرة في السوق وبأسعار منافسة.

وأضافت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أنّ المصانع الوطنية لصناعة الملابس والورقيات واستعدادا للعام الدراسي رفعت طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق من كافة التجيهزات، إضافة إلى توريد القرطاسية بمختلف أنواعها.

وأشارت إلى وجود منافسة في السوق على بيع احتياجات الطلبة، وبأسعار منافسة، تصب في مصلحة المستهلك، مؤكدة جاهزية طواقم الرقابة على التعامل مع أي شكوى عبر الرقم 129.