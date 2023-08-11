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الرئيس عباس يصل مصر غدًا للمشاركة بقمة ثلاثية يشارك فيها السيسي وعبدالله الثاني

السبت 12 أغسطس 2023 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل مصر غدًا للمشاركة بقمة ثلاثية يشارك فيها السيسي وعبدالله الثاني



رام الله / سما /

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم غد الأحد، إلى مصر، في زيارة رسمية، لعقد قمة ثلاثية مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة العاهل الأردني عبدالله الثاني.

وقال السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، إن هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأضاف اللوح: إن لقاء القمة سيعقد في مدينة العلمين، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وانجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس. كما قال.

#الرئيس عباس #مصر #السيسي #عبدالله الثاني #قمة

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