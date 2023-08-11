وزارة العمل بغزة تكشف عن تكلفة تصريح المشغل لعمال الداخل

غزة / سما /

كشف وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين عن معلومات جديدة حول شركات المشغل.

وقال الغصين في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، إن أسماء تصاريح العمال ترشح عبر وزارة العمل حسب الدور وحسب اللون ولا يوجد تغير، ولا يمكن التسجيل من خلال الشركات.

وأوضح أن شركات المشغل هدفها انهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال وتأخذ من 2000 إلى 3000شيكل شهريا في حال حصل عمل أو لم يحصل.



وأشار أن شركة المشغل ملزمة بتوفير فرصة عمل رسمية للعامل وليس توفير تصريح للعمل فقط.



وأكد أن شركات المشغل ستأخذ مبدئياً 3600 شيكل تقريبا من العامل وغداً سيتم تحديد المبلغ الرسمي خلال الاجتماع مع شركات المشغل.



وأفاد الدفع للشركة مرة واحدة كل 6 شهور لضمان حق الشركة بعدم تراجع العامل عن العمل ويقسم المبلغ على الشهور.



وقال إن الإجازة المهنية المطلوبة للمشغل عبارة عن شهادة خبرة عن المهنة التي يعمل بها حتى يكون له فرصة أكبر بالحصول على عمل بالداخل المحتل.



وأضاف:" ال40 دينار جزء من تكاليف الامتحان للحصول على شهادة الخبرة لإثبات مهنة المقدم للمشغل وتقديم فرصة أفضل لصاحب المهنة وهي اختيارية وليس إجبارية".

وتابع:" أصحاب المنع الأمني سيتم تقديمهم مرة أخرى بعد سنة من المنع من قبل الشؤون المدنية، وسيتم وضع جزء من الأسماء مع شركات المشغل".

وأشار إلى أن تصاريح المشغل القديمة تسير كما هي في حال انتهاءها تنضم إلى شركات المشغل.

ولفت إلى أن التسجيل للجدد سيكون في حال زيادة حصة غزة من التصاريح أو إنتهاء عدد من التصاريح السابقة ،ومن المتوقع أن يكون بداية العام القادم.