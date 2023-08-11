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بحرية الاحتلال تعتقل صيادين بعد مهاجمة مركبهم في بحر غزة

السبت 12 أغسطس 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تعتقل صيادين بعد مهاجمة مركبهم في بحر غزة



غزة / سما /

هاجمت زوارق الاحتلال الحربية صباح اليوم السبت، مركب صيدٍ في بحر غزة، واعتقلت صيادَين اثنَين كانا على متنه.

وقالت لجان الصيادين، بإن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت حسكة مجداف صغيرة وعلى متنها شباك سلافيح، واعتقلت الصياد اورنس السلطان 27 عاماً، والطفل الصياد محمد رافي السلطان 14 عاماً واقتادتهما إلى ميناء اسدود.

وفي سياق متصل، أشارت اللجان إلى أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة شمال قطاع غزة.

وتقوم بحرية الاحتلال بشكل يومي باستهداف مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة.

#بحرية الاحتلال #الصيادين #زوارق الاحتلال

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