تحذير إسرائيلي جديد من انهيار السلطة في أعقاب عدم تنفيذ هذا القرار..

القدس المحتلة / سما /

حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من انهيار السلطة الفلسطينية في أعقاب عدم إقرار حكومته تقديم "تسهيلات" اقتصادية لها.

وذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن إقرار "التسهيلات" الاقتصادية التي اقترحها جيش الاحتلال للسلطة الفلسطينية يتطلب موافقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يرفض التوقيع عليها.

وأشارت القناة إلى أن "إسرائيل" تعهدت لإدارة الرئيس الأميركي جون بايدن بإقرار "التسهيلات" المقترحة للسلطة، فضلاً عن أن المصلحة الإسرائيلية تقتضي عدم السماح بانهيار السلطة.

واستدركت القناة بأن قدرة "إسرائيل" على الوفاء بتعهداتها للأميركيين تصطدم بمعارضة وزراء داخل حكومة نتنياهو.

يشار إلى أن المجلس الوزراء المصغر لشؤون الأمن كان قد عقد، الأحد الماضي، اجتماعاً طارئاً لبحث عدة قضايا، منها منح تسهيلات للسلطة الفلسطينية، حيث برزت معارضة سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للفكرة.

وكانت قناة "كان" قد نقلت عن سموتريتش، الأسبوع الماضي، قوله إنّه لن يسمح بتمرير التسهيلات للسلطة الفلسطينية ما دام وزيراً للمالية.