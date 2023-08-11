رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها خبر استشهاد الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، في مخيم طولكرم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الثاني خلال أسبوع.. شهيد وجرحى خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

- أكاديميون: الهدف النهائي من الإصلاح القضائي ضم المزيد من الأراضي والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين

- شرطة الاحتلال تزيل تهمة القتل ضد المستوطن الإرهابي قاتل الشهيد معطان

- أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

- مقتل شاب بإطلاق نار في مناسبة بمحافظة جنين ووفاة آخر غرقا ببحر جباليا

- الأحمد يؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني

- غالانت يعارض إقامة «حرس قومي»: لا مكان للمليشيات الخاصة

- التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يظهر «سوء إدارة» وثغرات كبيرة

- إيقاد شعلة "يوم التحدي 20" بخيمة الاعتصام دفاعا عن أراضي الطيبة في أراضي الـ 48

- مسؤول إسرائيلي يحذر من فقدان الجاهزية لخوض حرب وقائد سلاح الجو يؤكد وجود ضرر آخذ بالاتساع بكفاءة الجيش

- ذهب وهيليوم ومعادن نادرة.. صراع بين القوى الكبرى على تعدين القمر

* "الأيام":

- استشهاد شاب برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام واشتباكات في مخيم طولكرم

- الرئيس يقرر تكريم المحافظين المحالين للتقاعد خلال أيام

- إصابة العشرات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة

- 13 معتقلاً إدارياً يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام

- شرطة الاحتلال تسقط تهمة القتل ضد المستوطن قاتل شهيد برقة

- أكثر من 1200 أكاديمي يوقعون عريضة تدين بشدة النظام العنصري الإسرائيلي

- مقتل 26 جندياً سورياً في هجوم لتنظيم "داعش" على حافلة عسكرية

- مسؤول إسرائيلي: ليس لدينا ما نقدمه للفلسطينيين في محادثات التطبيع مع السعودية

- خلافات حادة بين غالانت وبن غفير حول تشكيل "الحرس الوطني"

- تمديد اعتقال شاب من الطيبة بشبهة نقل منفّذ عملية تل أبيب

- قائد عسكري إسرائيلي: هناك ضرر آخذ بالاتساع بكفاءة الجيش وسلاح الجو

- "كورونا" يعود مجدداً في خضم الصيف

- روسيا تعزز مواقعها في شمال شرقي أوكرانيا وتطلق صواريخ فرط صوتية

- الاحتلال يقتحم قرى جنوب جنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

* "القدس":

- استشهاد شاب في مخيم طولكرم برصاص قناص

- مسؤول إسرائيلي: التطبيع مع السعودية مصلحة أميركية ولن نعطي شيئا للفلسطينيين

- خمسون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

- مقتل شاب بجنين ووفاة آخر غرقا في بحر جباليا

- أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين

- قائد سلاح الجو الإسرائيلي: هناك ضرر آخذ بالاتساع بكفاءة الجيش

- كوفيد يعود من جديد في خضم الصيف

- نتنياهو يدرس تدوير مناصب وزارية لحل أزماته الداخلية والخارجية

- 1200 أكاديمي يوقعون عريضة ضد العنصرية الإسرائيلية

- أمريكا تسلم إسرائيل سفينة إنزال للجنود

- السودان: مقتل 36 من قوات الدعم السريع غربي البلاد

- روسيا تعزز مواقعها في أوكرانيا وتطلق صواريخ فرط صوتية