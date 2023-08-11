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الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا بالخليل ويستولي على كاميرات مراقبة بجنين

السبت 12 أغسطس 2023 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا بالخليل ويستولي على كاميرات مراقبة بجنين



جنين / سما /

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أسيرًا محررًا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما استولت قوات إسرائيلية أخرى على تسجيلات مراقبة بجنين.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نادر عويضات بعد اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وفي جنين، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على تسجيلات كاميرات مراقبة من محطة وقود ومحلات تجارية على مدخل بلدة يعبد.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على شارع بلدتي عرابة ويعبد، واقتحمت قرى طورة والطرم ونزلة زيد.

يأتي ذلك في إطار مسلسل اعتداءات يومية تُنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، في مختلف مدن الضفة الغربية والقدس.

#جنين #الاحتلال #الخليل #كاميرات مراقبة

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