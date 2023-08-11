لأول مرة.. حزب الله ينشر مشاهد لمنظومة "ثار الله"

بيروت/سما/

نشر الاعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، مشاهد تعرض للمرة الأولى عن “منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة” ضمن تدريبات سلاح “ضد الدروع” للمقاومة.



وبحسب الاعلام الحربي لحزب الله فإن “منظومة ثار الله (ع)” هي عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وتتضمن مواصفات المنظومة سلاح ضد الدروع مخصصة لرماية صواريخ “كورنيت”، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة.



ودخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات المقاومة الإسلامية عام 2015 وأظهرت نتائج ممتازة خلال إستخدامها في أكثر من ميدان.



