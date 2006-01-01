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مسؤول إيراني يصرح من حدود لبنان مع فلسطين المحتلة: "إسرائيل يجب أن تزول من الوجود"

الجمعة 11 أغسطس 2023 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني يصرح من حدود لبنان مع فلسطين المحتلة: "إسرائيل يجب أن تزول من الوجود"



بيروت/سما/

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زاده، الجمعة، إن إسرائيل يجب أن "تزول من الوجود ولن تستمر أكثر من 25 سنة".

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته "حديقة إيران" في بلدة "مارون الراس" على حدود لبنان مع  فلسطين المحتلة رفقة عدد من نواب مجلس الشورى الإيراني ومسؤولين من "حزب الله".

وقال زاده بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "لأننا نقف في نقطة حدودية مع فلسطين المحتلة، أريد أن أذكركم بالكلمة التي أطلقها الإمام الخميني، بأن إسرائيل يجب أن تزول من الوجود".

وأضاف: "وعقّب على ذلك لاحقا سماحة قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخامنئي بأن هذا الكيان الصهيوني لن يستمر في الوجود بإذن الله تعالى لأكثر من 25 سنة".

وفي الختام قدم الحاضرون لزاده درعاً تذكاريا عبارة عن بقايا من المروحية العسكرية الإسرائيلية "يسعور" التي أسقطها "حزب الله" بوادي مريمين في بلدة ياطر أثناء حرب العام 2006.

ووصل المسؤول الإيراني إلى لبنان الخميس، والتقى الفصائل الفلسطينية في سفارة بلاده بالعاصمة بيروت، ولاحقا التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومسؤولين لبنانيين.

#لبنان #وحيد جلال زاده

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