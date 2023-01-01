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وزير الطاقة الإسرائيلي إلى أبوظبي لدفع مشروع مع الأردن

الجمعة 11 أغسطس 2023 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة الإسرائيلي إلى أبوظبي لدفع مشروع مع الأردن



القدس المحتلة/سما/

ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة، اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيتوجه، يوم الأحد المقبل، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضحت المصادر أن كاتس سيصل أبوظبي في زيارة رسمية هي الأولى لوزير إسرائيلي في الحكومة الحالية لدولة الإمارات.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، إن الوزير كاتس سيجتمع في الإمارات مع 3 وزراء في الحكومة الأردنية لبحث سبل دفع المشروع الإقليمي الأردني الإسرائيلي المعروف باسم "المياه مقابل الكهرباء".


ومن المقرر إقامة هذا المشروع على الأراضي الأردنية بإنشاء حقول ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لتزويد إسرائيل بالكهرباء مقابل زيادة كميات المياه التي تبيعها إسرائيل للأردن. 


 

#يسرائيل كاتس #الامارات

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