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إصابات إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة بيت دجن

الجمعة 11 أغسطس 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة بيت دجن



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، فيما أصيب رئيس مجلس قروي بيت دجن نصر أبو جيش برضوض، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالاختناق، وفقا لما أفادت به مصادر في الهلال الأحمر بنابلس.

كما اعتدت قوات الاحتلال على أبو جيش بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعت المواطنين إلى المشاركة بالمسيرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

#نابلس

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