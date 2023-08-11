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لابيد يبلغ وفدا أمريكيا موقفه من التطبيع مع السعودية

الجمعة 11 أغسطس 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يبلغ وفدا أمريكيا موقفه من التطبيع مع السعودية



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن زعيم المعارضة يائير لابيد، أبلغ وفدا أمريكيا، أنه سيعارض "اتفاق تطبيع مع السعودية يعطي للمملكة إمكانية تخصيب اليورانيوم".


ووفق التقرير، فقد قال لابيد خلال لقائه وفدا ديمقراطيا من الكونغرس الأمريكي، إنه "سيعارض أي اتفاق يتضمن تخصيب اليورانيوم في السعودية"، معتبرا أن "هذه الاتفاقية تهدد أمن إسرائيل والمنطقة، وبالتالي يحظر منح السعودية إمكانية كاملة لتخصيب اليورانيوم".

وكانت مصادر أمريكية أكدت لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن والرياض اتفقتا على البنود الأساسية لاتفاق اعتراف السعودية بإسرائيل مقابل شروط.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على البنود العامة لاتفاق اعتراف السعودية بإسرائيل، مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين، فضلا عن ضمانات أمنية أمريكية وتطوير برنامج نووي مدني للرياض.

ورغم نفي البيت الأبيض لما ورد في تقرير الصحيفة حول تقدم المحادثات الأمريكية – السعودية نحو صفقة تشمل تطبيع العلاقات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن التطبيع بين بلاده والسعودية هو "مسألة وقت فحسب"، معتبرا أن ما جاء في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، حول تقدم في الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل، هو صحيح".

#لابيد .

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