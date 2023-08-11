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الأحمد يلتقي قيادة منظمة التحرير وحركة "فتح" في لبنان

الجمعة 11 أغسطس 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يلتقي قيادة منظمة التحرير وحركة "فتح" في لبنان



بيروت/سما/

 التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، اليوم الجمعة، قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة حركة "فتح" في لبنان وأمناء سر المناطق التنظيمية، وقيادة قوات الأمن الوطني الفلسطيني والقيادة العسكرية في لبنان.

وحضر اللقاءات سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات.

واستعرض الأحمد، خلال اللقاءات، نتائج جولاته والسفير دبور وأبو العردات على المسؤولين اللبنانيين، وآخر المستجدات فيما يتعلق بأوضاع مخيم عين الحلوة، ومتابعة لجنة التحقيق المكلفة بالكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال اللواء الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وإنجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن، وتسليم القتلة المجرمين إلى القضاء اللبناني.

وأكد الأحمد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني، ومواجهة كافة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان.

#عزام الاحمد

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