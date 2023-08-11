الشرطة البحرية بغزة تحذر المواطنين من السباحة في البحر ابتداءً من اليوم

غزة/سما/

حذرت الشرطة البحرية بقطاع غزة، اليوم الجمعة، المواطنين من السباحة في البحر، اعتباراً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 15 آب/ أغسطس الجاري؛وذلك بسبب ارتفاع الموج وشدة التيارات المائية .

وقالت الشرطة في تصريح صحفي إن: "إدارة الشرطة البحرية تشدد على ضرورة التزام المصطافين على البحر بتعليمات المنقذين، والتقيد بوقت السباحة فترة دوام المنقذين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساء، علماً بأن معظم حالات الغرق سجلت في أوقات ما بعد الفجر أو في ساعات متأخرة من الليل" .

وأضافت: "تحذر الشرطة البحرية المواطنين من السباحة في البحر اعتباراً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري بسبب ارتفاع الموج وشدة التيارات المائية، حفاظاً على أرواحهم"