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الشرطة البحرية بغزة تحذر المواطنين من السباحة في البحر ابتداءً من اليوم

الجمعة 11 أغسطس 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البحرية بغزة تحذر المواطنين من السباحة في البحر ابتداءً من اليوم



غزة/سما/

حذرت الشرطة البحرية بقطاع غزة، اليوم الجمعة، المواطنين من السباحة في البحر، اعتباراً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 15 آب/ أغسطس الجاري؛وذلك بسبب ارتفاع الموج وشدة التيارات المائية .

وقالت الشرطة في تصريح صحفي إن: "إدارة الشرطة البحرية تشدد على ضرورة التزام المصطافين على البحر بتعليمات المنقذين، والتقيد بوقت السباحة فترة دوام المنقذين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساء، علماً بأن معظم حالات الغرق سجلت في أوقات ما بعد الفجر أو في ساعات متأخرة من الليل" .

وأضافت: "تحذر الشرطة البحرية المواطنين من السباحة في البحر اعتباراً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري بسبب ارتفاع الموج وشدة التيارات المائية، حفاظاً على أرواحهم"

#الشرطة البحرية

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