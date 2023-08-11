رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر استشهاد الشاب أمير خليفة (27 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية زواتا غرب نابلس.

كما أبرزت الصحف الثلاث إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ استشهاد الشاب أمير خليفة من مخيم عين بيت الماء وإصابة 3 شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

_ الرئيس يتلقى اتصالا من هنية ويهنئ الرئيس الدستوري للإكوادور بعيد الاستقلال

_ ملحم: "حماس" تعيق مشروع تحويل عمل محطة توليد كهرباء غزة إلى الغاز الطبيعي

_ الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد

_ اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة

_ مواصلة الخطوات النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري والأسير فادي أبو خلف يواجه مشاكل حادة في القلب

_ المحامي الطويل: 50 مستوطنا اقتحموا برقة واعتدوا على المواطنين

_ تظاهرة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو وخطتها لـ"إضعاف القضاء"

_ "الخارجية" تحضر لرفع ملف جريمة إعدام الشهيد معطان للجنائية الدولية

الأيام:

_ اغتيال مقاوم من مخيم عين بيت الماء خلال كمين واشتباك مسلح في زواتا

_ عملية تمشيط غرب رام الله بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

_ الرئيس يحيل إلى التقاعد 12 محافظا في الضفة والقطاع

_ الرئيس يتلقى اتصالا من إسماعيل هنية

_ محامي معتقلي برقة: 50 مستوطنًا اقتحموا القرية واعتدوا على أهلها

_ محكمة الاحتلال تقر هدم ستة منازل في الولجة

_ اعتداءات ومواجهات وهدم بيت في القدس وتجريف وتدمير ممتلكات في مناطق عدة

_ "بتسيلم": إسرائيل تسلب الفلسطينيين أراضيهم بواسطة عنف المستوطنين

القدس:

_ شهيد من مخيم عين بيت الماء

_ تظاهرة في معبر "كرم أبو سالم" للمطالبة برفع الحصار

_ الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من هنية

_ تجريف استيطاني في كيسان وإجبار عائلة مقدسية على هدم جزء من منزلها

_ إحالة عدد من المحافظين بالضفة والقطاع للتقاعد

_ "بتسيلم": إسرائيل تسلب الفلسطينيين أراضيهم وتهجر البدو في مناطق "ج"

_ آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

ـــــــــ