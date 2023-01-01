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"الشاباك" يزعم اعتقال يهودي ايراني في مطار بن غوريون نيته التجسس

الجمعة 11 أغسطس 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يزعم اعتقال يهودي ايراني في مطار بن غوريون نيته التجسس



القدس المحتلة/سما/

ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه أحبط محاولة تجسس إيرانية، قبيل فجر اليوم الجمعة، وأنه اعتقل مواطنا إيرانيا – يهوديا، "اعترف بأن جهات أمنية إيرانية كلفته بمهام"، حسب بيان للشاباك.

وأضاف البيان أن الشاباك أوقف "يهوديا من سكان إيران وله أقارب في إسرائيل، في مطار بن غوريون، إثر الاشتباه بأنها تعاون مع جهات أمنية إيرانية".

وتابع بيان الشاباك أنه "بعد توقيفه والتحقيق معه، اعترف أنه وصل إلى إسرائيل من أجل تنفيذ مهمات، بينها جمع معلومات وتصوير خفي بتكليف من جهات أمنية إيرانية".

وحسب الشاباك، فإنه "تبين خلال التحقيق (مع المعتقل) أنه التقى مسؤولين أمنيين إيرانيين وجرى تدريبه قبل وصوله إلى إسرائيل وحصل على وسائل لاستخدامها في مهماته، وبينها علبة محارم ورقية من أجل إخفاء كاميرا وهواتف وعبوات متنقلة ومال. ويقدر أنه تم تسليمه هذه الوسائل من أجل تجسس سري على أهداف في إسرائيل".


وتابع الشاباك أن الإيراني الذي تم إيقافه طولب بجمع معلومات عن عناوين في إسرائيل، كان من المقرر أن يحصل عليه بعد دخوله إلى إسرائيل.


وفي نهاية التحقيق مع الإيراني تم إبعاده بأن "صعد إلى الطائرة في طريق عودته إلى إيران".

#الشاباك #ايران

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