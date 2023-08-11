جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمود جراد في طولكرم

رام الله / سما /

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمود جهاد جراد (23 عاماً) في طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والمطالبة بمحاسبته.

وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولاً إلى منزل ذوي الشهيد في الحي الشرقي، لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل والديه وأهله وأصدقائه، قبل الصلاة عليه في مسجد عثمان بن عفان (الجديد)، ومواراته الثرى في المقبرة الغربية لمدينة طولكرم.

وكان الشهيد جراد قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها فجراً لمخيم طولكرم، فيما أصيب 8 آخرين وصف إصاباتهم بالمستقرة.