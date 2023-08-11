جيش الإحتلال الاسرائيلي: وفد أمريكي يزور أنفاق "حزب الله" عند حدود لبنان

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أن وفدا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي، زار المنطقة الحدودية مع لبنان شمالا، وقام بجولة داخل أنفاق "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه استضاف وفدا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي، في زيارة نظمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، بقيادة زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز، والنائب ستيني هوير.



ووفق الجيش الإسرائيلي، فقد "قام الوفد بجولة في بطارية القبة الحديدية وأنفاق حزب الله في شمال إسرائيل، كما جرى عقد مناقشات مثمرة حول التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز الروابط القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وكان مكتب جيفريز، قال في بيان رسمي الأحد، إنه سيقود مع النائب هوير مجموعة من 24 نائبا ديمقراطيا، في زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية، ستبحث عددا من الملفات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر البيان أن الوفد، "سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين وسيلتقي بالعديد من النشطاء، إلى جانب بحث عدد من المجالات المهمة لأمن المنطقة، من ضمنها التطرف والقدرات النووية الإيرانية وأمور أخرى".

وقال مكتب جيفريز إن الوفد سيركز الاهتمام أيضا على النقاش الدائر حول التعديلات القضائية في إسرائيل.