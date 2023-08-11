  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الإحتلال الاسرائيلي: وفد أمريكي يزور أنفاق "حزب الله" عند حدود لبنان

الجمعة 11 أغسطس 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال الاسرائيلي: وفد أمريكي يزور أنفاق "حزب الله" عند حدود لبنان



القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أن وفدا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي، زار المنطقة الحدودية مع لبنان شمالا، وقام بجولة داخل أنفاق "حزب الله".
وقال الجيش الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه استضاف وفدا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي، في زيارة نظمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، بقيادة زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز، والنائب ستيني هوير.


ووفق الجيش الإسرائيلي، فقد "قام الوفد بجولة في بطارية القبة الحديدية وأنفاق حزب الله في شمال إسرائيل، كما جرى عقد مناقشات مثمرة حول التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز الروابط القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وكان مكتب جيفريز، قال في بيان رسمي الأحد، إنه سيقود مع النائب هوير مجموعة من 24 نائبا ديمقراطيا، في زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية، ستبحث عددا من الملفات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

وذكر البيان أن الوفد، "سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين وسيلتقي بالعديد من النشطاء، إلى جانب بحث عدد من المجالات المهمة لأمن المنطقة، من ضمنها التطرف والقدرات النووية الإيرانية وأمور أخرى".

وقال مكتب جيفريز إن الوفد سيركز الاهتمام أيضا على النقاش الدائر حول التعديلات القضائية في إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من إسماعيل هنية

أبو مرزوق: اجتماع الفصائل في مصر لم يحقق ما يريده الشعب الفلسطيني

تقرير إسرائيلي: مواجهة "ترميم الجيش السوري" بشمله ضمن الهجمات العدوانية

أسعار صرف العملات

وزير الدفاع اللبنانيّ موريس سليم يتعرّض لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا ببيروت

اشتية : الحكومة خصصت مليون دولار للطلبة المتفوقين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة إضعاف القضاء

الأخبار الرئيسية

64d5cfe04c59b745c676b5eb

تقرير: "صفقة تبادل الأسرى" بين واشنطن وطهران تثير مخاوف إسرائيل

مصادر مقربة من السلطة تكشف أسباب قرار الرئيس إحالة المحافظين للتقاعد

غالانت يشن هجوما حادا على بن غفير والأخير يرد

image_processing20230811-889679-h3kniz

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

أبو مرزوق: اجتماع الفصائل في مصر لم يحقق ما يريده الشعب الفلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية