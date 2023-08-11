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"الأونروا": تدمير نحو 400 منزل بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة

الجمعة 11 أغسطس 2023 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": تدمير نحو 400 منزل بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة



رام الله / سما /

قالت مديرة وكالة "الأونروا" الأممية في لبنان، دوروثي كلاوس إن 400 منزل تدمر بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة، مؤكدة أن الوضع في المخيم لا يزال غير مستقر.

وأثناء مشاركتها، عبر الفيديو، في المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، حيث تحدثت كلاوس عن الآثار التي تركتها الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في 30 يوليو واستمرت قرابة أسبوع.

وأفادت بأن الأعمال العدائية دفعت مئات العائلات للنزوح، وعاد بعضهم بالفعل إلى المخيم، متوقعة أن تكون الاشتباكات قد أسفرت عن دمار ما بين 200 و400 منزل داخل المخيم وفي المناطق المحيطة به.

وذكرت أن مجمعا مدرسيا تابعا للأونروا يتسع لأكثر من 3000 طفل "تعرض للانتهاك"، كما تعرضت منشآت أخرى تابعة للأمم المتحدة بما فيها مدارس أخرى ومركز صحي، لأضرار، معلنة "أننا ما زلنا غير قادرين على الوصول إلى كل مناطق المخيم بالكامل".

وأوضحت أن الوكالة استأنفت عمليتها في 50 في المائة من مناطق المخيم حيث تم إعادة فتح مركز صحي واحد، مضيفة أنهم قاموا أيضا بجمع القمامة والتطهير وإزالة الأنقاض.

المصدر: UN news

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