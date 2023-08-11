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الشرطة البحرية تُنقذ 4 مواطنين فُقدت آثارهم في عرض بحر رفح

الجمعة 11 أغسطس 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البحرية تُنقذ 4 مواطنين فُقدت آثارهم في عرض بحر رفح



غزة/ سما /

تمكنت دائرة الشرطة البحرية في محافظة رفح، صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ 4 مواطنين فُقدت آثارهم في عرض بحر المحافظة.

وأوضحت الشرطة البحرية أنها تلقت إشارة تفيد بتغيب وفقدان 4 مواطنين من سكان رفح، بعد دخولهم البحر منذ ساعات الصباح الأولى.

وذكرت أنها وفور تلقيها الإشارة، حركت دورية عائمة داخل البحر ودورية أخرى محمولة على الساحل وذلك لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين داخل عرض البحر.

وأشارت الشرطة البحرية إلى أن جهود طواقمها في الإنقاذ البحري أفضت إلى الوصول للمواطنين وهم بحالة إعياء وإرهاق شديدة وقدَّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، واستدعت طواقم الإسعاف لتقديم الرعاية الصحية لهم.

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