"الاتحاد الأوروبي" يدين أحكام الإعدام الصادرة بغزة

غزة/ سما /

أدان الاتحاد الأوروبي أحكام الإعدام الصادرة بتاريخ 6 آب بحق 7 فلسطينيين في غزة، حيث يرتفع وبذلك عدد أحكام الإعدام الصادرة في غزة في عام 2023 وحده إلى 20، منها 12 أحكامًا جديدة و 8 أحكام تأكيد لأحكام سابقة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الجمعة، "يجب على سلطات الأمر الواقع في غزة الامتثال للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه فلسطين في عام 2019، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام".

وأضاف: "كما تذكر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بمعارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام في جميع الظروف وفي جميع البلدان".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في حماية كرامة الإنسان والتطور التدريجي لحقوق الإنسان، ذلك لأن عقوبة الإعدام تعتبر قاسية وغير إنسانية، وأنها لا توفر الردع عن السلوك الإجرامي، وتمثل حرماناً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.