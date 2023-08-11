  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غالانت يشن هجوما حادا على بن غفير والأخير يرد

الجمعة 11 أغسطس 2023 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يشن هجوما حادا على بن غفير والأخير يرد



القدس المحتلة / سما /

وجه وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، رسالة حادة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ونشب حوار هجومي بينهما على خلفية إنشاء حرس وطني خاص.

ووفق القناة "12" العبرية فقد أعرب يوآف غالانت في رسالته عن معارضته لتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن شرطة إسرائيل وتتبع إيتمار بن غفير بصفة مباشرة.

وأشار غالانت في رسالته إلى أن "إنشاء جهاز أمني جديد سيسبب صعوبات كبيرة ويشتت انتباه النظام الأمني ​​بأكمله"، وشدد على أنه لا مكان للمليشيات الخاصة في إسرائيل.

من جانبه، رد إيتمار بن غفير على الرسالة بالقول: "لقد طور الوزير غالانت عادة بذيئة إصدار رسالة إلى وسائل الإعلام ثم إرسالها إلى مكتبنا.. لم نتلق بعد رسالة الوزير غالانت التي تم نشرها في وسائل الإعلام هذا المساء".

وأضاف بن غفير: "في واقع الأمر، اللجنة لم تصغ توصياتها بعد لكننا نقترح ألا يتدخل الوزير غالانت في أمر لا علاقة له به".

وأشار بن غفير إلى أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء الحرس وطني في إسرائيل وهما من سيقررا كيفية عمل الحرس وليس الوزير غالانت.

وختم بقوله: "نطلب من غالانت الذي حاول عرقلة الإصلاح القانوني ومنشغل بملاحقة المستوطنين ألا يتدخل في شؤون الحرس الوطني.. اللجنة بصدد إنهاء عملها وسترفع توصياتها خلال شهر ونصف الشهر".

وذكرت القناة في مقال نشرته على موقعها الرسمي أن اللجنة التي أُنشئت لفحص إنشاء الحرس الوطني قد اجتمعت 10 مرات بالفعل.

في المناقشات التي دارت، ظهر العديد من الخبراء الأمنيين أمام اللجنة بعضهم كان رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، وأبلغوا أعضاءها أن إنشاء مثل هذه الهيئة التي تتبع الوزير بن غفير مباشرة وليس الشرطة، "كارثة وضرر كبير لأمن إسرائيل".

جدير بالذكر أنه وخلال الاتفاقات الائتلافية التي سبقت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية اتفق حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة بن غفير وحزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على إنشاء "الحرس الوطني" بقيادة الأول، وهو جهاز أمني يتكون في أغلبه من متطوعين، ما أثار العديد من الانتقادات في إسرائيل ومخاوف من إنشاء ميليشيا خاصة يستغلها الوزير المتطرف لخدمة أجندة اليمين المتشدد الذي ينتمي إليه، بما في ذلك ضد الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل .. الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي غزة والضفة للتقاعد

إسرائيل تنفذ خطة "هرتزل" لمنافسة مصر

نفذها مواطن أردني.. إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في بتاح تكفا

الكشف عن مصروفات نتنياهو خلال النصف الأول من العام

هدد بتصفية الرئيس بايدن.. "إف بي إيه" يقتل أحد أنصار ترامب

نتنياهو يريد اتفاقية أمنية من بايدن كجزء من صفقة سعودية ضخمة .. “أكسيوس” يكشف التفاصيل

تقرير إسرائيلي: مواجهة "ترميم الجيش السوري" بشمله ضمن الهجمات العدوانية

الأخبار الرئيسية

مصادر مقربة من السلطة تكشف أسباب قرار الرئيس إحالة المحافظين للتقاعد

image_processing20230811-889679-h3kniz

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

أبو مرزوق: اجتماع الفصائل في مصر لم يحقق ما يريده الشعب الفلسطيني

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من إسماعيل هنية

تقرير إسرائيلي: مواجهة "ترميم الجيش السوري" بشمله ضمن الهجمات العدوانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية