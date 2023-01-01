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شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

الجمعة 11 أغسطس 2023 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم



رام الله / سما /

 استشهد شاب وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر طبية  باستشهاد الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.

وذكرت أن الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقائه متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

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