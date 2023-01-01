آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة إضعاف القضاء

القدس المحتلة / سما /

أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين طريق "أيالون" السريع، خلال مظاهرة احتجاجية انطلقت، مساء اليوم، الخميس، في مدينة تل أبيب، ضد خطة التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو.

وتجمع المتظاهرون عند شارع "روتشيلد" وسط تل أبيب، واتجهوا إلى ساحة "كابلان"، وذلك ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر ضد خطة التعديلات القضائية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن بعض المتظاهرين نجحوا في في الوصول إلى شارع "أيالون"، أحد أكبر الشوارع بالمدينة، وأغلقه مساره المتجه شمالا.

وبحسب التقارير، فإن معظم المظاهرات مساء اليوم تركزت أمام منازل مسؤولي الائتلاف الحكومي، احتجاجا على إضعاف القضاء، غير أن عددا من المتظاهرين نجحوا في الوصول إلى "أيالون" في ظل التواجد الضعيف لعناصر الشرطة.

وتواصل إغلاق شارع أيالون لمدة 20 دقيقة، قبل أن يصل عناصر الشرطة ويعملوا على تفريق المتظاهرين وفتح الشارع.