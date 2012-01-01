أسرى "الشعبية" يرجعون وجبات الطعام

غزة/ سما /

أكّدت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، أن أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، أرجعوا اليوم وجبات الطعام، وذلك في إطار استمرار خطواتهم النضالية المستمرة وبالتنسيق مع كافة الفصائل في السجون، رفضًا للهجمة التي تشنها أجهزة الاحتلال، ومنها إدارة السّجون بحقّ كوادر وقيادات الشعبية.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ هذه الخطوات ستتواصل، ردًا على استمرار عملية عزل القائد وائل الجاغوب، والهجمة المستمرة بحقّهم.

وذكرت الهيئة والنادي، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل التّصعيد من سياسة العزل الإنفراديّ، واستهداف قادة الحركة الأسيرة، والفاعلين من الأسرى من خلال عملية عزلهم.

وحمّلت الهيئة والنادي، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير القائد وائل الجاغوب ورفاقه.

ومن الجدير ذكره، أنّ سياسة العزل الإنفراديّ شكّلت وما تزال، أخطر السّياسات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، لاستهدافهم وتصفيتهم جسديًا ونفسيًا، وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة على الأسرى، فعلى مدار العامين الماضيين، ومنذ عملية (نفق الحرية) البطولية صعّدت إدارة سجون الاحتلال من هذه السّياسة، علمًا أن نحو 35 أسيرًا تواصل إدارة سجون الاحتلال عزلهم في زنازين إنفرادية، وهذه النسبة هي الأعلى في أعداد المعزولين منذ أكثر من عشر سنوات.

علمًا أنّ الأسرى ناضلوا على مدار عقود طويلة ضد هذه السّياسة، ونذكّر هنا إضراب الأسرى عام 2012، حيث تمكّن الأسرى بعد 28 يومًا على الإضراب المفتوح من إنهاء عزل نحو 20 أسيرًا من قيادات الحركة الأسيرة في حينه.