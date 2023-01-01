  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمل بغزة تقبل تراخيص 3 شركات لإصدار تصاريح مشغل بالداخل المحتل

الخميس 10 أغسطس 2023 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تقبل تراخيص 3 شركات لإصدار تصاريح مشغل بالداخل المحتل



غزة/ سما /

أكد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين، اليوم الخميس، أن ثلاث شركات من أصل 15 تقدم للحصول على ترخيص عمل لإصدار تصاريح مشغل، حصلت على موافقات من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال الغصين في تصريح صحفي، إن “الوزارة وصلت إلى قرار بترخيص شركات تشغيل خاصة تقوم بإصدار تصاريح مشغل بالتعاون مع الشركات في الداخل المحتل من خلال توفير عمل وبدون أي استغلال من قبل أي سماسرة”.

وأضاف:” 15 شركة تقدمت للحصول على تراخيص للعمل في اصدار تصاريح مشغل منها 3 حصلت على موافقات من وزارة الاقتصاد بغزة، ومن المقرر أن الموافقة على العدد المتبقي خلال الأيام القادمة وأن تبدأ العمل”.

وأشار إلى أن “العمل في ملف التصاريح يجري منذ عامين في إطار احتياجات اقتصادية حيث تقوم وزارة العمل بترشيح الأسماء حسب اللون والدور بناءً على طلب عدد معين في توقيت محدد من الشؤون المدنية”.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تل أبيب

إسرائيل تنفذ خطة "هرتزل" لمنافسة مصر

هدد بتصفية الرئيس بايدن.. "إف بي إيه" يقتل أحد أنصار ترامب

استشهاد مقاوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الكشف عن مصروفات نتنياهو خلال النصف الأول من العام

لبنان: انقلاب شاحنة لـ"حزب الله"وظهور مسلحين يطلقون الرصاص بالمنطقة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

تقرير إسرائيلي: مواجهة "ترميم الجيش السوري" بشمله ضمن الهجمات العدوانية

بالتفاصيل .. الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي غزة والضفة للتقاعد

64d4a3544c59b703737e9cbe

إسرائيل تنفذ خطة "هرتزل" لمنافسة مصر

نفذها مواطن أردني.. إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في بتاح تكفا

بايدن

نتنياهو يريد اتفاقية أمنية من بايدن كجزء من صفقة سعودية ضخمة .. “أكسيوس” يكشف التفاصيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية