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وزير الدفاع اللبنانيّ موريس سليم يتعرّض لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا ببيروت

الخميس 10 أغسطس 2023 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع اللبنانيّ موريس سليم يتعرّض لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا ببيروت



تعرّض وزير الدفاع اللبنانيّ، موريس سليم، لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا في بيروت، اليوم الخميس، بحسب ما أوردت وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "وزير الدفاع اللبناني، يؤكد سلامته بعد حادث إطلاق نار، استهدف سيارته، شرقي بيروت".

وقالت وسائل إعلام لبنانية من بينها قناة "أم تي في": "تعرّض موكب الوزير لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا في العاصمة بيروت والوزير سليم بخير في مكان آمن لكن سيارته أصيبت بعدة طلقات".

وأضافت أن الوزير نجا من محاولة اغتيال، بعدما تمّ إطلاق النار على سيارته بشكل مباشر من قبل مجهولين في منطقة الحازمية.

وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع القناة ذاتها، أنه بخير وهو في المستشفى، مشيرا إلى "تضرُّر الزجاج الخلفي للسيارة".

وبعيد ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع، أنه "بخير، لكن سيارته أُصيبت برصاصة".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي على أنها إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية؛ كما يعاني البلد من انفلات أمنيّ.

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