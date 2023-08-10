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بالتفاصيل .. الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي غزة والضفة للتقاعد

الخميس 10 أغسطس 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتفاصيل .. الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي غزة والضفة للتقاعد



رام الله / سما /

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد.

حيث أحال الرئيس للتقاعد في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

وأحال الرئيس، في المحافظات الشمالية كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

كما أصدر الرئيس، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

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