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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 10 أغسطس 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- الإرهاب اليهودي في خدمة "خطة سموتريتش للحسم"

- ارتفاع كبير في عدد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال عام 2023

- استعدادات لإضراب أكاديمي للجامعات في إسرائيل

- الأسد: سوريا لم تتلق أي عروض للتطبيع مع إسرائيل

* "يديعوت"

- لواء في الاحتياط: الجيش في وضع سيئ والحرب قادمة

- الجيش الإسرائيلي يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة "حزب الله"

- هرتسوغ: اعتداء متطرفين إسرائيليين على الطوائف المسيحية "خطير للغاية"

- "العليا الإسرائيلية" تصدر أمرًا احترازيًا بشأن قانون "إلغاء المعقولية"

- عضو في حزب بن غفير عن قتل الشهيد معطان: "كنت سأطلق النار بالطبع لو كنت هناك"

* "معاريف":

- هل يتراجع سموتريتش عن قراره بشأن تجميد الأموال المخصصة لتشجيع اندماج المقدسيين؟

- هدد بتصفية الرئيس بايدن.. "إف بي آي" يقتل أحد أنصار ترمب

- الكشف عن مصروفات نتنياهو خلال النصف الأول من العام

- الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تل أبيب

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