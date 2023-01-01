فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- الإرهاب اليهودي في خدمة "خطة سموتريتش للحسم"
- ارتفاع كبير في عدد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال عام 2023
- استعدادات لإضراب أكاديمي للجامعات في إسرائيل
- الأسد: سوريا لم تتلق أي عروض للتطبيع مع إسرائيل
* "يديعوت"
- لواء في الاحتياط: الجيش في وضع سيئ والحرب قادمة
- الجيش الإسرائيلي يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة "حزب الله"
- هرتسوغ: اعتداء متطرفين إسرائيليين على الطوائف المسيحية "خطير للغاية"
- "العليا الإسرائيلية" تصدر أمرًا احترازيًا بشأن قانون "إلغاء المعقولية"
- عضو في حزب بن غفير عن قتل الشهيد معطان: "كنت سأطلق النار بالطبع لو كنت هناك"
* "معاريف":
- هل يتراجع سموتريتش عن قراره بشأن تجميد الأموال المخصصة لتشجيع اندماج المقدسيين؟
- هدد بتصفية الرئيس بايدن.. "إف بي آي" يقتل أحد أنصار ترمب
- الكشف عن مصروفات نتنياهو خلال النصف الأول من العام
- الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تل أبيب