"أيبك" تقدم دعمها لمشروع التدريب المهني للسيدات المعيلات لأسرهن في غزة

غزة / سما /

بتمويل من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، شرعت جمعية عطاء فلسطين الخيرية بتنفيذ مشروع التدريب المهني "Guide 4" في قطاع غزة الذي يستهدف السيدات الأرامل المعيلات لأسرهن في قطاع غزه.

وقالت منسقة فرع غزه نور زين الدين، ان المشروع هو الرابع الذي تنفذه الجمعية في قطاع غزة بالتعاون مع كليات ومراكز تدريب مهني. وأوضحت زين الدين، ان المشروع يستهدف خمسين من الفتيات الأيتام والسيدات الأرامل المعيلات لأسرهن، سيدرسن الدبلوم المهني في أربع تخصصات مهنية وهي: فن الطهي وصناعة الحلويات، التجميل وتصفيف الشعر، الخياطة وتصميم الأزياء، وصيانة الهواتف الذكية, ومدته سنة دراسية، وبينت ان المشروع سيغطي الرسوم الدراسية بالإضافة الى مستلزمات التدريب بشكل كامل.

ومن جهتها، شكرت السيدة رجاء ابو غزاله مدير عام ومؤسس عطاء فلسطين، شركة أيبك ممثلة برئيس مجلس ادارتها السيد طارق العقاد على اهتمامه بتعليم الفتيات والسيدات في قطاع غزه مهن حرفية لتساعدهن على خلق فرص عمل وتمكينهن في المجتمع، علما ان جمعية عطاء فلسطين تعمل على دعم أسر الأيتام في كافة محافظات الوطن منذ عام ٢٠١٠.

ومن الجدير ذكره أن أيبك وضمن مسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل بها، دعمت خلال الثلاث سنوات 2019-2021 حوالي 250 طالب وطالبة من الأيتام والأسر العفيفة من محافظات قطاع غزه بمنح دراسية للديبلومات المهنية، إضافة إلى دعمها ومساندتها المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والثقافية.