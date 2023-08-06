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شاهد.. "كرش" عمرو دياب يشغل بال الجماهير!

الخميس 10 أغسطس 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. "كرش" عمرو دياب يشغل بال الجماهير!



وكالات / سما /

تسببت صورة متداولة للمطرب عمرو دياب، بصدمة و أثارت جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهوره من خلالها بـ(كرش)، و وزن زائد في إحدى حفلاته أثناء تواجده على المسرح.

عمرو دياب

و بعد التحري و التدقيق تبين أن الصورة المنسوبة لعمرو دياب غير حقيقية وأنها خضعت للتعديل بطريقة الـ(فوتوشوب)، وعلى عكس ما كشفته الصور والفيديوهات الأخرى لعمرو دياب في حفله بالكويت منذ شهرين، والتي بدى خلالها بالشكل الطبيعي التي اعتاد الظهور عليه.

 

يشار الى أن النجم عمرو دياب ظرح منذ بداية الموسم الصيفي أربع أغنيات هي (والله أبدا)، (خلص على قلبي)، و(قولي اسمي)، إلى جانب أغنية (يا ليل) للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبدالله.

عمرو دياب

 

#عمرو دياب #الجماهير #كرش

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