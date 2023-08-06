عودة 3 ثنائيات ناجحة للسينما بعد غياب

وكالات / سما /

نجاحات كبيرة حققها النجم كريم عبد العزيز برفقة النجمة منى زكي، وعلى مدار سنوات طويلة كانا الثنائي الأشهر في الوسط الفني، إذ شاركا سويا في أكثر من عمل سينمائي قبل فيلم "لعب عيال" الذي يقومان بالتحضير له خلال الفترة الحالية من إخراج طارق العريان، بعد غياب 14 عاما عن آخر أفلامهما "ولاد العم"، كما قدما أيضا سويا أفلام: أبو على، ليه خليتني أحبك، اضحك الصورة تطلع حلوة.

كريم عبد العزيز ومنى زكي

كما تشهد أفلام هذا العام عودة لأكثر من ثنائي فني بعد نجاحات عديدة قدموها سويا، ومن أول هذه الثنائيات كان عودة التعاون بين النجم محمد هنيدى والنجمة غادة عادل في فيلم "مرعى البريمو" الذي يعرض خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائية المختلفة، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في أفلام: "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

محمد هنيدي وغادة عادل في مرعي البريمو

كما يعود هنيدى أيضا للتعاون مجددا مع النجمة منى زكي في فيلم "الجواهرجي" الذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائية المختلفة، بعد التناغم الذي كان بينهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، عام 1998، والنجاح الكبير الذي حققاه وقتها.

هنيدي ومنى زكي

فيلم "الجواهرجى" يشارك فى بطولته بجاني هنيدى، ومنى زكى كل من: ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.