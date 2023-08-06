هيئة الأسرى: عقوبات متواصلة بحق الأسير المعزول إياد جرادات منذ أكثر من سنتين

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن الأسير المعزول إياد جرادات (38 عاما) من مدينة جنين، يواجه ظروفا اعتقالية صعبة للغاية منذ أكثر من سنتين.

وقالت، في بيان، إنه تم عزل الأسير جرادات، وحكمت عليه محكمة الاحتلال الإسرائيلية هو و4 أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 سنوات إضافية، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

وأوضح محامي الهيئة معتز شقيرات، أن جرادات المتواجد بعزل أيلون، تعرض منذ أكثر من سنتين وحتى اليوم، للمنع من الزيارات لمدة 11 شهرا، وحرمان من "الكنتينا" لـ11 شهرا، وحرمان من الكهربائيات مدة 8 أشهر، كما خضع لتحقيق لمدة شهر في سجن الجلمة، كما أمضى 40 يوما في الزنازين، وتعرض لعقوبات مالية.

وأشار المحامي إلى أن الأسير جرادات، المحكوم مؤبد و25 عاما، واعتقل عام 2002، أدخلت سلطات الاحتلال معه في الزنزانة ست مرات، أسرى يعانون من اضطرابات نفسية صعبة يشكلون خطرا على حياته، كما تعرض لإغراق زنزانته بالغاز بعزل ريمونيم عدة مرات، حيث كان وزن الأسير 89 كغم، وخلال الـ6 أشهر الأخيرة نزل إلى 77 كغم.