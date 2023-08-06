اتحاد خانيونس وتشامبيونز لنهائي بطولة الأشبال

غزة / سما /

تأهل فريقا اتحاد خانيونس وأكاديمية "تشامبيونز"، لنصف نهائي بطولة الأشبال مواليد 2008 فما فوق لكرة القدم في قطاع غزة.

وصعد فريق اتحاد خانيونس للدور المقبل بعد تخطى أهلي النصيرات بهدف نظيف على ملعب اليرموك بمدينة غزة، سجله محمود شبير في الدقيقة 26.

وعلى ملعب فلسطين المجاور، تأهل فريق أكاديمية "تشامبيونز" بعد تغلبه على التفاح بثلاثية دون رد، أحرزها وسام مزهر "هدفين" من ركلتي جزاء بالدقيقتين 25، و31 على التوالي، ونقي الدين راضي في الدقيقة 51، وشهدت المباراة طرد لاعب تشامبيونز محمود حمد لحصوله على بطاقة صفراء ثانية عند الدقيقة 43.

وبذلك، يتقابل اتحاد خانيونس مع أكاديمية "تشامبيونز" بنهائي البطولة في وقت لاحق تحدده لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم.