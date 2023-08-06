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شباب رفح يتفق مع مدير فني جديد

الخميس 10 أغسطس 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يتفق مع مدير فني جديد



رفح / سما /

توصل نادي شباب رفح لاتفاق مع المدرب الذي سيقود فريق كرة القدم في بطولة الدوري الممتاز التي تنطلق يوم الجمعة بعد خروج الفريق من مسابقة الكأس من دور الـ8.

واتفق مجلس إدارة الزعيم مع المدرب أحمد عبد الهادي ليكون بديلاً للمدرب خالد كويك الذي استقال بعد الخسارة من اتحاد بيت حانون بركلات الترجيح.

وقالت مصادر صحفية إن عبد الهادي سيكون مديراً فنياً في الجهاز الفني الذي يضم عبد الله سلامة “مدرباً عامأً”، ومحمد بارود “مدرباً مساعداً”، وطلعت النمس “مدرباً لحراس المرمى”.

ويفتتح شباب رفح الجولة الأولى من الدوري الممتاز أمام شباب خانيونس الأحد المقبل على ملعب رفح البلدي.

#مدير فني #شباب رفح

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