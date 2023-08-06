تعديل مهم على اللوائح قبل انطلاق الدوري في الموسم الجديد

غزة / سما /

انطلق الموسم الجديد 2023-2024 بمنافسات كأس غزة التي وصلت إلى محطة نصف النهائي قبل يومين على انطلاق منافسات الدوري العام بدرجاته المختلفة “الممتازة، الأولى، الثانية”.

ومع انطلاق بطولة الدوري هذا الموسم ظهر تعديل جديد على اللوائح المعمول بها في اتحاد كرة القدم بما يخص البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين.

ولم يتم تطبيق التعديل الجديد الذي تم اعتماده في العام 2020 بسبب توقف بطولة الكأس وعدم تداخل البطاقات مع بطولات الدوري الأمر الذي جعل الكثير لم ينتبه للتعديل الجديد.

وينص التعديل الجديد في لوائح البطاقات الصفراء والحمراء، أن اللاعب الذي يحصل على يوقف بتراكم البطاقات الصفراء أو الطرد بالحمراء في بطولة الكأس يتم تطبيقها في نفس البطولة بمعزل عن بطولة الدوري والعكس، على غير ما كان معمول به في السنوات الماضية التي كانت فيها البطاقات والإيقافات متداخلة فيما بين الكأس والدوري.

بمعنى أن البطاقات الحمراء التي حصل عليها أي لاعب في بطولة الكأس لن تمنعه من المشاركة في أول مباراة في الدوري، وسينفذ عقوبة الإيقاف في بطولة الكأس الموسم القادم، وأن أي لاعب يحمل إيقاف بتراكم بطاقات صفراء أو حصول على حمراء في آخر مباراة في الدوري الموسم الماضي لن يتمكن من المشاركة في أول مباراة في الدوري هذا الموسم.