الكشف عن مصروفات نتنياهو خلال النصف الأول من العام

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس، النقاب عن مصروفات نتنياهو خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقاً للتقرير في النصف الأول من العام الحالي تم صرف 263 ألف شاقل للتضييفات والمشروبات و 70 ألف شاقل لكاتب الخطابات حجاي حريف، في حين أن مبلغ العقد السنوي للمكتب مع حريف هو 180،000 شيكل.

ويُظهر التقرير أنه خلال هذه الفترة حصل الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - الدكتور هيرمان بيركوفيتش - على 23.170 شيكل.

وأوضح التقرير أن الحديث يدور عن إجراء طبي لرئيس الوزراء، تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 59.160 شيكل، وتم تخصيص 250 ألف شيكل لتوظيف ناثانيال حاي يوسف كمساعد سياسي لسارة ماي جولان.

وضمن نفقات منزل رئيس الوزراء لشهور كانون الثاني (يناير) - آذار (مارس) 2023، تم إنفاق 31 الف شيكل على المواصلات، وتم إنفاق حوالي 263 الف شيكل على التضييفات والمشروبات وكبسولات القهوة وغير ذلك، وخصص 200 الف شيكل لاستئجار أجهزة القياس عن بعد، و 5000 شيكل لشراء النبيذ للوجبات الرسمية.

كما تم تخصيص حوالي 10 ملايين شيكل للعوائق الإدارية لرئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

يُظهر التقرير أيضًا أنه تم تخصيص مبلغ 31،000 شيكل للنباتات في الربع الأول من مبلغ عقد بقيمة 39،000 شيكل، وتم تخصيص ترتيبات زهور بقيمة 8،271 شيكل في الربع الأول من مبلغ عقد بقيمة 22،176 شيكل.