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وجهة مُثيرة لإنقاذ مسيرة هازارد بعد ريال مدريد

الخميس 10 أغسطس 2023 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وجهة مُثيرة لإنقاذ مسيرة هازارد بعد ريال مدريد



وكالات / سما /

لم يُحدد النجم البلجيكي إيدين هازارد بعد وجهته الجديدة بعد إنهاء علاقته بنادي ريال مدريد.

وكان نادي ريال مدريد قد وضع حداً لقصة هازارد مع النادي في يونيو الماضي، وذلك حينما أعلن الملكي فسخ التعاقد بين الطرفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هازارد يُفكر في الاعتزال في حالة عدم الوصول لنادٍ يرغب في الحصول على خدماته، ويبدو أن الدوري الأمريكي سيكون هو بر الأمان لسفينة مسيرته.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هازارد يُمكن أن يخطو على خُطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الذهاب إلى أمريكا لخوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي.

ولفتت الصحيفة لاهتمام نادي فانكوفر وايتكابس الكندي (يلعب في الدوري الأمريكي) بخدمات اللاعب البلجيكي هازارد بعد انتهاء علاقته مع ريال مدريد هذا الصيف.

وأكد التقرير نقلاً عن صحيفة آس على أن الدوري الأمريكي هو الوجهة المُفضلة لهازارد وسط اهتمام أندية أيضاً من السعودية والبرازيل.

وسيكون على هازارد إسراع الخُطى قبل غلق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المُقبل.

#إيدين هازارد #ريال مدريد

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