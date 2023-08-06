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برشلونة يعلق لأول مرة على عودة نيمار

الخميس 10 أغسطس 2023 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعلق لأول مرة على عودة نيمار



وكالات / سما /

علق ماتيو أليماني مدير إدارة كرة القدم في برشلونة، على الأنباء التي ترددت حول إمكانية عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى البارسا، في ظل اقتراب النجم الفرنسي عثمان ديمبلي من الانتقال لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأكد أليماني في تصريح مقتضب، أبرزته صحيفة سبورت أن اسم نيمار ليس مطروحا على الطاولة، مضيفا: “نركز حاليا على ملف المغادرين، أما بقية الأمور مجرد أحاديث صحفية”.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، بعد سداد قيمة الشراط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

وترددت أنباء قوية حول رغبة الهلال السعودي في ضم نيمار هذا الصيف، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب نجوم الساحرة المستديرة.

ويرتبط نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لكن ذكرت بعض التقارير الصحفية أنه أبلغ ناديه برغبته في الرحيل.

#برشلونة #نيمار

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