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تشيلسي يصرف النظر عن التعاقد مع فلاهوفيتش - سما الإخبارية

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تشيلسي يصرف النظر عن التعاقد مع فلاهوفيتش

الخميس 10 أغسطس 2023 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يصرف النظر عن التعاقد مع فلاهوفيتش



وكالات / سما /

خرجت تقارير صحفية تؤكد أن يوفنتوس يُخطط لإبرام صفقة تبادلية مع تشيلسي يحصل بموجبها البلوز على خدمات المُهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وأشارت التقارير إلى أن تشيلسي سيكون مُلزماً وفقاً لهذه الصفقة ببيع لوكاكو لليوفي بالإضافة لدفع مبلغ إضافي لإتمام الاتفاق بين الأطراف المعنية.

وبحسب ما أكده الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو فإن نادي تشيلسي ليس لدية النية بالمُوافقة على الصفقة التبادلية، وذلك على الرغم من العرض المُقدم من يوفنتوس.

وأشار رومانو إلى أن تشيلسي يعمل على صفقة بيع لوكاكو سواء في الفترة الحالية لأحد أندية أوروبا، أو في سبتمبر لأحد أندية الدوري السعودي.

وتابع الصحفي الخبير مؤكداً على أن تشيلسي يُصر على مبلغ 40 مليون يورو مع الإضافات للمُوافقة على بيع لوكاكو، ولفت إلى أن المُهاجم البلجيكي وافق بالفعل على عقدٍ مدته 3 سنوات مع يوفنتوس.

 

 

ويبلغ لوكاكو من العُمر 30 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع تشيلسي في يونيو 2026.

وسبق للنجم البلجيكي اللعب لأندية إيفرتون وويست بروميتش ألبيون ومانشستر يونايتد في إنجلترا، وأندرلخت في بلجيكا.

#دوسان فلاهوفيتش #يوفنتوس #تشيلسي

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